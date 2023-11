Schip van het jaar en taart in tweede aflevering Studio Schuttevaer live vanaf Europort

In de tweede aflevering van Studio Schuttevaer aandacht voor de Ship of the Year Award. Winnende directeur Benjamin Grefkens (Neptune Marine) vertelt alles over de bijzondere Canopée. Tafelgast is Marco Hoogendoorn, directeur van Holland Shipyards Group. Kijk vanmiddag om 15.00 uur live mee.

Data in de scheepsbouw staan centraal. Dominique Nieuwpoort (InnovationQuarter) komt praten hoe scheepsbedrijven kunnen digitaliseren en welke rol InnovationQuarter daarbij kan spelen via Digitalzh. En Klaas Koetje (2BA) en Jorn Bertens (Van Oord) schuiven aan om te praten over One Maritime Data Standard (OMDS). Hoe kunnen scheepsbouwers en rederijen zorgen dat ze zonder misverstanden samen kunnen werken?

Live in de uitzending is er ook tijd voor een heugelijk moment. Er wordt taart aangesneden én een contract ondertekend. Waarom? Dat zie je om 15.00 uur live op YouTube of vanuit de speciaal ingerichte studio in het NMT NL Paviljoen in Hal 8.