Minister Harbers: partijdigheid en gebreken in bedrijfsuitvoering reden schorsing NBKB

Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) is geschorst omdat het de onpartijdigheid niet heeft kunnen borgen en de bedrijfsuitvoering zou gebrekkig zijn. Dat schrijft demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

‘De reden van deze schorsing vloeit voort uit gebreken in de borging van de onpartijdigheid en gebreken in de bedrijfsuitoefening’, zijn letterlijke woorden van Harbers in de brief. De Raad van Accreditatie schorste het NBKB op 26 oktober. Het keuringsbureau heeft zes maanden om de problemen op te lossen. ‘Indien het NBKB er niet tijdig in slaagt de schorsing op te laten heffen, volgt intrekking van de accreditatie.’

De schorsing leidt tot problemen in de binnenvaart, intrekking van de accreditatie zouden die problemen alleen nog maar verergeren. NBKB is veruit het grootste keuringsbureau in de binnenvaart, goed voor een marktaandeel van 62%.

Directeur uit functie

Het geschorste Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) mag nog wel certificaten afgeven voor dossiers waarvan de volledige keuring al is uitgevoerd. En in bijzondere gevallen kunnen verlopen certificaten worden verlengd. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekendgemaakt. Hiermee probeert de toezichthouder het aantal schepen dat de komende tijd zonder certificaat komt te zitten te beperken.

Het bestuur van het keuringsbureau heeft de directeur uit zijn functie gezet. Hij had, volgens het bestuur, nagelaten de rest van het bedrijf op de hoogte te brengen van de tik op de vingers die hij in het voorjaar van de RvA had gekregen.