Directeur NBKB per direct uit functie

Directeur Johan Schot van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) is niet langer directeur van stichting NBKB. Dit is het gevolg nadat de Raad voor de Accreditatie (RvA) het NBKB op 26 oktober vanwege ‘non-conformiteiten’ schorste. Deze schorsing kwam onverwacht voor de buitenwereld, maar nu blijkt heeft de RvA al in het voorjaar van 2023 NBKB op de vingers getikt. Schot heeft nagelaten het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

Bestuur NBKB: schorsing kwam volledig onverwacht

‘Voor ons als bestuur kwam de schorsing als donderslag bij heldere hemel’, zegt voorzitter Frouwke Klootwijk-de Vries. ‘Wij waren niet op de hoogte van de brieven van de RvA en van de non-conformiteiten die zijn geconstateerd.’ Het bestuur gaat op zeer korte termijn een interim-directeur aanstellen.

Het bestuur van het NBKB is nu in afwachting van communicatie van de ILT. ‘Wij weten ook niet waar we aan toe zijn. Wat mogen we nog wel en wat mogen we niet?’ ILT heeft aangegeven deze week met een reactie te komen. ‘Daarna willen we de markt zo uitgebreid mogelijk informeren, maar nu weten we te weinig.’

De schorsing van het NBKB heeft enorme impact op de binnenvaart. Het Rotterdamse bedrijf is goed voor 70 procent van alle keuringen. ILT heeft – om te voorkomen dat schepen stil komen te liggen – Register Holland en Bureau Scheepvaart Certificering gevraagd inspecties over te nemen.