ILT: ‘Proberen impact schorsing NBKB te beperken’

Het geschorste Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) mag nog wel certificaten afgeven voor dossiers waarvan de volledige keuring al is uitgevoerd. En in bijzondere gevallen kunnen verlopen certificaten worden verlengd. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekendgemaakt. Hiermee probeert de toezichthouder het aantal schepen dat de komende tijd zonder certificaat komt te zitten te beperken.

Ruim 7900 binnenvaartschepen vallen onder keuring van het NBKB (marktaandeel van 62%), schrijft de ILT. De schorsing ’treft schippers die in een certificeringtraject zitten bij het NBKB of hier in de komende maanden mee hadden willen starten’.

Sinds de schorsing was het wachten op wat het NBKB nog wel mocht doen. ILT zou daar vorige week al mee komen, maar heeft het dinsdag 7 november wereldkundig gemaakt. De vier maatregelen zijn als volgt.

Het NBKB mag nog wel administratieve werkzaamheden verrichten. Dit gaat bijvoorbeeld over aanpassing van eigenaar of adres.

Schippers waarvan het schip nog in onderzoek was bij NBKB of dit aankomende maanden wilden regelen, wordt aangeraden zich te melden bij andere keuringsinstanties. Deze instanties willen zich maximaal inspannen om extra keuringen uit te voeren. De ILT gaat hierover met de andere keuringsinstanties in gesprek .

. Gekeken wordt naar de mogelijkheid in bijzondere gevallen het certificaat voor een periode van zes maanden te verlengen.

Het NBKB mag nog certificaten afgeven voor dossiers waarvan de volledige keuring al is uitgevoerd. Om de veiligheid te garanderen gaat dit onder regie van de ILT, die een extra beoordeling uitvoert op keuringen.

Het NBKB is achter de schermen bezig met het op orde krijgen van de ‘non-conformiteiten’. ‘Binnen een halfjaar moet het NBKB aantonen dat de door de RvA geconstateerde tekortkomingen zijn opgelost. De RvA controleert dit en spreekt zich dan opnieuw uit’, schrijft de ILT in haar persbericht.

‘De reden van deze schorsing vloeit voort uit gebreken in de borging van de onpartijdigheid en gebreken in de bedrijfsuitoefening’, schrijft demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Volgens hem heeft het NBKB meermaals de kans gehad de problemen op te lossen. Als het NBKB er niet in slaagt de problemen binnen zes maanden op te lossen verliest het bedrijf de accreditatie, aldus de bewindsman.

Het bestuur van het keuringsbureau heeft de directeur uit zijn functie gezet. Hij had, volgens het bestuur, nagelaten de rest van het bedrijf op de hoogte te brengen van de tik op de vingers die hij in het voorjaar van de RvA had gekregen.