‘Maritime Talent Days STC groot succes’

Het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam stond afgelopen weekend in het teken van jong talent en de scheepvaart. De Maritime Talent Days begonnen vrijdagmiddag met een groot netwerkevent, waarvoor zich ruim 80 bedrijven en instanties uit de maritieme sector hadden aangemeld. De inspiratiedag op zaterdag bracht ruim 400 kinderen en jongeren op de been, in leeftijd variërend van 10 tot 18 jaar.

Reders uit de zee- en binnenvaart, scheepswerven, maritieme toeleveranciers en ingenieursbedrijven stonden klaar om 500 studenten van MBO- en HBO-opleidingen te woord te staan. Ook Havenbedrijf Rotterdam en de Koninklijke Marine waren aanwezig om vragen over stageplekken en carrièremogelijkheden te beantwoorden.

‘Het was geweldig te zien dat onze studenten ruim de tijd namen om informatie op te doen over de mogelijkheden na hun diplomering. Gezien de vele positieve reacties na afloop van zowel bedrijven als studenten is een match & greet van deze omvang zeker voor herhaling vatbaar’, aldus organisator Cor den Hertog.

De inspiratiedag was samen met het Loodswezen, Port of Rotterdam, Roeiersvereniging KRVE, Chemgas, Sima Charters en Lek-Habo ingericht voor Zeekadetkorpsen en groepen zeeverkenners. De ruim 400 kinderen en jongeren die erop afkwamen, konden kiezen uit allerlei activiteiten, zoals varen met een loodstender of patrouilleschip van de Havendienst, sleutelen aan een reusachtige motor op de kade, meedoen aan een drenkelingenspel of zelf iets maken in de werkplaats of in het skillslab. Ook werd een maritieme pubquiz gehouden en een rollenspel in de machinekamersimulator.

Vierdejaars studenten Maritiem Officer gaven in de Jobshaven Basic Safetydemonstraties, waarbij ze in drijfpakken te water gingen en elkaar volgens de procedure in veiligheid brachten in een opgeblazen reddingsvlot. Aan het eind van de middag was er een prijzentafel waar de kinderen een greep konden doen uit een groot aantal gadgets die de bedrijven op vrijdag speciaal voor dit doel hadden achtergelaten.

Den Hertog noemt de Maritime Talent Days ‘een groot succes’. ‘Zowel vanuit de korpsen als de kinderen was een veelgehoorde reactie dat het een superleuke dag was en dat ze hier later ook naar school willen.’