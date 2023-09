STC verbindt studenten en maritieme bedrijven op Maritime Talent Days

Om rederijen, scheepswerven en andere maritieme bedrijven in contact te brengen met nieuwe aanwas, organiseert STC Group vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober voor het eerst de Maritime Talent Days. Zo’n 500 studenten van het MBO College Maritieme Techniek en HBO Maritiem Officier zijn op vrijdag aanwezig bij een groot netwerkevenement, om kennis te maken met mogelijke stagebedrijven of toekomstige werkgevers.

Het evenement is volgens organisator Cor den Hertog hard nodig. ‘In de hele maritieme sector is sprake van een chronisch personeelstekort, vooral aan de operationele kant en in het middenkader. De jongens en meisjes die nu van school komen, hebben sowieso een baan.’

Het idee is voortgekomen uit de open dag die het Scheepvaart en Transport College (STC) jaarlijks organiseert. Daar komen tientallen bedrijven op af om alvast kennis te maken met middelbare scholieren die interesse hebben voor de opleiding. ‘Maar het duurt vervolgens een paar jaar voordat ze de studenten terugzien, dus dat leverde te weinig concrete gesprekken op’, legt Den Hertog uit. ‘Het was al langer een wens van mij om bedrijven tegemoet te komen en ze te koppelen met onze studenten. Het is ook onze taak als hét opleidingsinstituut in de maritieme sector, om onze studenten een beeld te geven van de mooie carrières die ze kunnen maken bij deze bedrijven.’

Inspiratiedag

Het tweedaagse evenement wordt op zaterdag afgesloten met de maritieme inspiratiedag. Zeekadetkorpsen en Waterscoutgroepen vanuit het hele land krijgen op die dag van docenten en studenten van STC workshops, demonstraties op simulatoren en aan de kade. ‘Ook kunnen de ruim 300 aanwezige kinderen op die dag schepen van binnen bezichtigen, zoals onze eigen opleidingsschepen, een sleepboot of een loodstender’, aldus Den Hertog.

Al 70 bedrijven hebben zich aangemeld voor het netwerkevenement op de STC-locatie aan de Lloydstraat, waaronder Havenbedrijf Rotterdam, Holland Amerika Lijn, Loodswezen, Oceanco en Mercurius Shipping. Wie ook een plekje wil op de Maritime Talent Days, kan mailen naar c.denhertog@stc-r.nl of m.willemsen@hr.nl.

Koning Willem-Alexander

Afgelopen zomer kreeg het STC nog bezoek van koning Willem-Alexander en minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een belangrijke boodschap die tijdens het werkbezoek naar voren kwam, was dat onderwijs, overheid en het maritieme bedrijfsleven zich samen moeten inspannen om het imago van het VMBO en MBO te verbeteren en jongeren enthousiast te maken voor een carrière in de scheepvaart.