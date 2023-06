Werkbezoek Willem-Alexander aan STC onderstreept cruciale rol MBO’ers in maatschappij

Onderwijs, overheid en het maritieme bedrijfsleven moeten zich samen inspannen om het imago van het VMBO en MBO te verbeteren en jongeren enthousiast te maken voor een carrière in de scheepvaart. Dat kwam woensdag 7 juni naar voren tijdens een bezoek van koning Willem-Alexander en minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf aan het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam.

De ochtend begon op het emissieloze opleidingsschip Ab Initio, waar de koning, de minister en enkele docenten van STC spraken over de uitdagingen waarmee het middelbaar beroepsonderwijs te maken heeft. ‘Er is veel affiniteit met water en bootjes. Op de havendagen komt 500.000 man af. Maar welke opleidingen en beroepen daarachter liggen is voor veel mensen een groot vraagteken. Daar moeten we in investeren’, zei Cor Den Hertog, coördinerend docent bij STC. Hij vertelde samen met zijn collega’s hoe moeilijk het is studenten te trekken, en vooral meiden.

Maritieme kennis koning

Tijdens een rondleiding over het schip door studenten en onderwijsmanager Cor van Wijngaarden, deelden studenten van diverse opleidingen hun ervaringen en lieten ze het hoge bezoek kennismaken met verschillende aspecten van het schip. Er werd een kijkje genomen in de slaapcabines, de machinekamer en de stuurhut, waar de koning en de minister plaatsnamen in de stuurstoel. Hier kwam de maritieme kennis van de koning naar boven van zijn tijd bij de marine. ‘Kaartpassen, doen jullie dat nog?’, vroeg hij aan de studenten. ‘Ik moest het vroeger bij de marine wel doen, ik hoop jullie niet meer’, vertelde hij lachend. Zijn kennis over varen en de maritieme sector kwam de hele ochtend duidelijk naar voren in de vragen die hij stelde. ‘Hij weet ontzettend veel. Je ziet dat hij een passie heeft voor varen en het maritieme, zei Van Wijngaarden achteraf. ‘Dat merk je aan alles.’

Skillslab

Na een gesprek met vertegenwoordigers van het Maritiem Tech Platform over de cruciale samenwerking tussen de maritieme industrie en het onderwijs in de regio, ging iedereen van boord om een kijkje te nemen in het gebouw van STC, waar het Skillslab Maritiem is gevestigd. Hier demonstreerden studenten hun vaardigheden op het gebied van scheepsontwerp, het maken en testen van prototypes, variërend van het testen van schroeven in een waterbak tot experimenten met waterstof. Ook het ontwerpproces van een schip kwam uitgebreid aan bod.

Tekst gaat verder onder de foto.

Nauwe samenwerking

De dag werd afgesloten met een tafelgesprek over de uitdaging van een teruglopende instroom van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, specifiek in de maritieme sector. Minister Dijkgraaf leidde het gesprek, waarbij vertegenwoordigers van het werkveld, het onderwijs, de overheid en de student aanwezig waren.

‘Een werkgever heeft vaak te maken met korte-termijnbeslissingen. Het is moeilijk problemen op te lossen die nu niet urgent lijken, maar wel degelijk urgent kunnen worden’, zei Jan Bert Schutrops, global director Operations & Technology bij Royal Vopak NV. ‘De sleutel voor het beroepsonderwijs ligt in het vooruitdenken, waarbij nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid essentieel is.’

Stages, begeleiding en baangarantie spelen een cruciale rol bij de keuze voor en voltooien van een maritieme studie. Daar waren de aanwezigen het over eens. Ook vinden ze dat geïnvesteerd moet worden in gepassioneerde docenten die hun liefde voor de scheepvaart kunnen overdragen. Hierbij moet ook gebruik worden gemaakt van professionals en oud-studenten.

Voor de imagoverbetering van het VMBO en het MBO is van groot belang dat kinderen al op de basisschool leren dat werken met je handen waardevol en eervol is. ‘Zonder goede MBO’ers komen we nergens’, benadrukte de minister. Bovendien moet de maritieme sector zichtbaarder zijn in het basisonderwijs, bijvoorbeeld door middel van proeflessen en activiteiten op scholen in de regio. ‘Wanneer ze voor het eerst over onze opleidingen horen op een open dag, ben je eigenlijk al te laat’, zegt Thea Koster, voorzitter van Techniekpact en MBO-bestuurder van het Deltion College in Zwolle.

Tekst gaat verder onder de foto.

Silicon Valley van de maritieme sector

Dijkgraaf complimenteerde de maritieme onderwijssector. ‘Binnen deze sector weet men elkaar heel goed te vinden. Dus ik denk dat, als we deze puzzel ergens kunnen leggen, het hier is, in het grote havengebied, binnen deze sector met zijn eeuwenoude tradities. We zijn hier op een wereldtoplocatie. Dat woord is soms heel gemakkelijk gebruikt, maar ik denk dat je dat voor de Rotterdamse haven zeker kunt zeggen. Wij zijn een soort Silicon Valley van de maritieme sector. De nieuwste ontwikkelingen hebben hier plaats. Ik hoop daarom ook dat we hier vooruit gaan lopen in hoe we het beroepsonderwijs naar het volgende niveau tillen.’

