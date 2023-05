Koning en minister bezoeken Scheepvaart en Transport College (STC)

Tijdens het bezoek zullen de koning en de minister het emissieloze opleidingsschip Ab Initio bezoeken. Dit schip is ontworpen door leerlingen, studenten en medewerkers van STC, met financiële steun van zowel het bedrijfsleven als de overheid. Na een introductie over het onderwijs en de belangrijke aandachtspunten van het mbo, zullen koning Willem-Alexander en minister Dijkgraaf een rondleiding krijgen op het schip en demonstreren studenten hoe de lesstof op het schip in de praktijk wordt gebracht.

Ook gaan de koning en de minister in gesprek met vertegenwoordigers van het Maritiem Tech Platform over de samenwerking tussen de maritieme industrie en het onderwijs in de regio. In het Skillslab Maritiem zullen studenten laten zien hoe zij schepen ontwerpen, prototypes maken en testen.

Aansluiting arbeidsmarkt

Het werkbezoek wordt afgesloten met een gesprek waarbij onder andere vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs aanwezig zullen zijn. Hierbij zal er dieper ingegaan worden op de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt, de uitdagingen die daarbij komen kijken en de rol van het beroepsonderwijs bij maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie.

