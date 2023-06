Reconstructie: hoe een HBO-minor Binnenvaart mislukte door gebrek aan studenten

Opleiding van de markt gehaald

Het personeelstekort in de binnenvaart is niet nieuw, al in 2010 miste de Nederlandse vloot mensen met vakkennis. Vooral op de kantoren zocht men destijds hoger opgeleid personeel met een affiniteit met de branche. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam met een plan voor een minor Binnenvaart op HBO-niveau, maar dit faalde jammerlijk. Een reconstructie.