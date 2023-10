Onderzoeksraad: de kapitein is de baas

Halfjaarlijkse rapportage

De kapitein is de baas aan boord. Zo simpel is dat. Toch besteedt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) juist aan dit onderwerp aandacht in haar halfjaarlijkse rapportage over veiligheid in de scheepvaart. Want de zaken liggen vaak minder eenvoudig, bijvoorbeeld als er walpersoneel aan boord komt.