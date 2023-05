Meer doden door scheepsongevallen

Onderzoek gedurende tien jaar tijd

Het afgelopen jaar zijn 42 mensen overleden en 2615 mensen gewond geraakt bij ongevallen op professionele zeeschepen. Dat staat in het ‘Maritime Safety Trends’ rapport 2012-2022 van internationaal klassificeringsbureau DNV. Het aantal ongevallen neemt sinds 2015 af, met een absoluut dieptepunt tijdens de coronacrisis in 2020, maar is het afgelopen jaar juist weer gestegen. Dat heeft er mogelijk ook mee te maken dat er meer schepen dan ooit varen, afgelopen jaar telde DNV een totale vloot van 131.155 zeeschepen.