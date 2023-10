Alle kavels nieuwe servicehaven Urk vergeven

Alle kavels van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) van Port of Urk zijn vergeven. Dat heeft de provincie Flevoland bekendgemaakt. De provincie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein van 10 hectare.

‘Voor alle kavels zijn intentieovereenkomsten afgesloten’, zegt Margriet van de Velde, bestuursadviseur en woordvoerder van Flevoland. ‘Met andere woorden: de hele haven zal bij oplevering bezet zijn.’ Welke bedrijven er in de haven komen maakt Van der Velde niet bekend.

De nieuwe servicehaven in de gemeente Urk is gericht op het aantrekken van bedrijven in de maritieme industrie, waaronder scheepsbouw, refit van superjachten en onderwatertechniek. Maar het zal nog enkele jaren duren voordat die bedrijvigheid er is. ‘Na de aanbestedingsprocedure zal het nog drie à vier jaar duren voordat de haven bouwrijp wordt opgeleverd. Vervolgens kunnen de ondernemers het terrein verder inrichten en hun opstallen bouwen.’

Visie

De visie voor de servicehaven is duidelijk gedefinieerd. ‘Ons doel is versterking van het maritieme cluster op Urk, de lokale economie te diversifiëren en een toekomstbestendige, duurzame ontwikkeling te bevorderen’, aldus Van de Velde. ‘Dit alles is gericht op het bieden van toekomstperspectief voor de blauwe economie, met de focus op de visserij en de maritieme industrie.’

Het proces van de havenontwikkeling is een langdurig traject geweest, dat begon met een verzoek van de gemeente Urk en maritieme ondernemers aan de provincie om de haven planologisch mogelijk te maken. Van daaruit is de provincie actief betrokken geraakt bij de ontwikkeling.

Stikstofproblematiek

In 2017 heeft Provinciale Staten het inpassingsplan en investeringsbesluit vastgesteld. Het project werd echter vertraagd door vernietiging van het provinciaal inpassingsplan in 2020 vanwege de stikstofproblematiek. ‘Gelukkig werd het in 2022 onherroepelijk verklaard, waardoor de plannen weer in beweging kwamen. Momenteel wordt gewerkt aan het tweede aangepaste investeringsbesluit’, aldus Van de Velde.

‘De rolverdeling voor het project is als volgt: de provincie fungeert als ontwikkelaar en financier, het Rijk en het waterschap zijn de grondeigenaren, terwijl de ondernemers de exploitanten zullen zijn.’

