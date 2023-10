Buitenhuizerbrug een keer per week open op aanvraag

Door een storing bij de Buitenhuizerbrug, over Zijkanaal-C bij de kruising met het Noordzeekanaal, wordt de brug al een tijd beperkt bediend. Tot eind deze maand vinden er geplande noodbedieningen plaats op vrijdag en zondag om vaarweggebruikers door te kunnen laten. Vanaf november vindt de noodbediening alleen plaats op aanvraag op woensdagen. Dit geldt tot en met 20 december.

Rijkswaterstaat meldt dat er nog steeds gezocht wordt naar een structurele oplossing van de storing. Hoe het bedienregime er na 20 december uitziet, zal in de eerste helft van december bekendgemaakt worden.

Noodbediening op aanvraag

De noodbediening vindt vanaf 1 november op aanvraag één keer per week plaats op woensdagen om 10:30u. Vanaf 25 oktober kan de vaarweggebruiker een aanvraag indienen voor noodbediening van de Buitenhuizerbrug via het webformulier Beter Bediend. De aanvraag dient minimaal 48 uur (en maximaal 168 uur) van tevoren te worden ingediend.

De openingstijden van Brug A9 Spaarndam over Zijkanaal C worden afgestemd op deze noodbediening: op woensdag 09:55u (beide richtingen) en 10:55u (alleen in zuidelijke richting).

