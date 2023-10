Rederij Vroon trots op bedreigde bemanning Vos Pace

De Bredase Rederij Vroon is trots op de bemanning van het offshore-schip Vos Pace. Dat vertelt de rederij tegenover het Brabants Dagblad . Eerder deze week pleegden migranten – die even daarvoor uit boten op de Atlantische Oceaan waren gered – aan boord van dat schip muiterij. De bemanning werd met messen bedreigd.

De Vos Pace had in een kort tijdsbestek 79 migranten van twee boten op de Atlantische Oceaan gehaald. De boten waren vanuit Marokko vertrokken met bestemming de Canarische eilanden. Ze verkeerden in nood en werden gered door het offshore-schip, meldt het Spaanse Efe

Toen duidelijk werd dat de kapitein van het 83,4 meter lange schip koers zette naar het vaste land van Marokko raakte de situatie aan boord verhit. Negen van de migranten keerden zich tegen de bemanning. Zij wilden namelijk afgezet worden op EU-grondgebeid, zoals de Canarische Eilanden. Volgens Spaanse media werd de bemanning met messen bedreigd.

Alle waardering en respect

‘Wat daar heeft plaatsgevonden mag niet onderschat worden. Wij zijn trots op onze helden’, vertelt de rederij tegenover het Brabants Dagblad. Nadat de bemanning werd bedreigd schakelde de kapitein de hulp in van de Spaanse Guardia Civil en zette hij koers naar Fuerteventura. Daar gingen de migranten van boord en werden ze gearresteerd.

‘Het is één grote tragedie. Dat een reddingsoperatie op deze manier eindigt. Dat is heel wrang, zeker omdat wij geen andere keus hebben dan om migranten op zee te redden. Daar zijn onze mensen voor opgeleid, het is voor iedere zeeman een roeping om mensen in nood te redden. Dat verdient alle waardering en respect.’