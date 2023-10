Herstructurering Vroon succesvol, Den Helder toch dicht

40 schepen verkocht

Rederij Vroon heeft de noodzakelijke herstructurering afgerond. De verkoop van ongeveer 40 schepen, onderdeel van de offshore vloot, is afgerond. Britoil Offshore Services uit Singapore neemt 30 schepen en de Vroon kantoren in Singapore en Genua over. Het Noorse GEOS koopt 5 schepen en Rederij Groen uit Den Haag neemt twee schepen over.