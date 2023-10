Migranten muiten aan boord Nederlands offshore-schip Vos Pace

Migranten gearresteerd

Negen migranten zijn gearresteerd op verdenking van muiterij aan boord van het Nederlandse offshore-schip Vos Pace. Vos Pace, dat in handen is van een Noorse offshorerederij, had even daarvoor 79 migranten gered op de Atlantische Oceaan. Negen van hen zouden de bemanning bedreigd hebben met messen, schrijft het Spaanse Atlantico Hoy.