Damen klaagt Nederlandse overheid aan voor gemiste inkomsten door sancties Rusland

Voor die gemiste inkomsten wil de scheepsbouwer, met hoofdkantoor in Gorinchem, een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid. Damen levert sinds maart 2022 geen schepen meer aan Rusland. Ook neemt het sindsdien geen scheepsbouwcontracten meer aan voor schepen die aan Rusland of Wit-Rusland geleverd gaan worden.

Op 10 mei heeft de scheepsbouwer de zaak ingediend bij de rechtbank van Rotterdam. Verwachting is dat de zaak volgend jaar behandeld wordt, meldt Bloomberg.

Aantal opdrachten

Tegenover Schuttevaer bevestigt woordvoerder Rick van de Weg het nieuws. ‘We hebben een aantal opdrachten die we nu niet kunnen leveren’, vertelt hij. ‘Daarvoor willen we een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid.’

Om hoeveel opdrachten het precies gaat is niet duidelijk. Damen bouwt schepen over de hele breedte van de maritieme sector, van werkschepen tot superjachten.

Jaarcijfers

Eerder liet Damen bij het publiceren van de jaarcijfers al weten dat er voor de scheepsbouwer veel onzekerheden zijn rond de oorlog. ‘De crisis in Oekraïne heeft grote impact op ons bedrijf. In de eerste plaats op de 214 collega’s die we voor de inval op onze vestigingen in Cherson en Mykolayiv aan het werk hadden, waarvan er één helaas omgekomen is. Binnen een week na de inval hebben we besloten de oplevering van bestelde schepen en het aangaan van nieuwe contracten met Russische en Wit-Russische opdrachtgevers te pauzeren. Later zijn de opleveringen en orders door de sanctiemaatregelen van de Nederlandse overheid tegen Rusland onmogelijk geworden’, zei CEO Arnout Damen destijds.