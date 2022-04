Superjachtbouwers voelen ‘substantiële impact’ van sancties tegen Rusland

Sanctielijst

Grote Nederlandse bouwers van superjachten worden in verschillende mate getroffen door de westerse sancties tegen Rusland. Damen Shipyards spreekt van een ‘substantiële impact’ op de bedrijfsvoering. Heesen Yachts zegt er goed voor te staan, al wil het bedrijf niets kwijt over Russische klanten. Feadship heeft naar eigen zeggen niet veel last van de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.