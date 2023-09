ASV hekelt achterstallig onderhoud buitenlandse kunstwerken

Opheldering gevraagd

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) heeft de Duitse Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) om opheldering gevraagd over de vele vaarwegstremmingen vanwege uitvallende bruggen en sluizen. ‘We krijgen telkens berichten binnen over stremmingen in Nederland, maar we horen ook steeds meer geluiden uit het buitenland.’