BDB pleit opnieuw voor verdubbeling vaarwegenbudget Duitsland

Het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) heeft nogmaals bij de Bondsregering in Berlijn aangedrongen op een ruime verdubbeling van het vaarwegenbudget naar twee miljard euro per jaar. Ook moet de Duitse regering investeren in een vlootvernieuwingsprogramma.

De standpunten zijn vervat in een zogenoemd ‘position paper’. In de inleiding van de brief wijst de Duitse belangenbehartiger voor de binnenvaart erop dat jaarlijks een kleine 200 miljoen ton vracht wordt vervoerd over de 7500 kilometer rivieren en kanalen in Duitsland. ‘Maar’, zo stelt het BDB, ‘dat blijkt niet uit het beleid van de regering. Die schept ook onvoldoende voorwaarden om een tijdige energietransitie mogelijk te maken.’

Volgens het BDB is jaarlijks tenminste twee miljard nodig voor instandhouding en uitbouw van het waterwegennet, terwijl de regering het vaarwegenbudget voor dit jaar juist verlaagde van een kleine miljard euro naar 600 miljoen. Iets waartegen het BDB al flink te hoop is gelopen.

Belangrijke pijler

De uit 10 kernpunten bestaande ‘standpuntennota’ met de naam ‘Voorrang voor binnenvaart en waterwegen’ werd onlangs overhandigd aan de Parlementaire Groep Binnenvaart tijdens de parlementaire avond van de groep. President Martin Staats van het BDB leidde de bijeenkomst in door te stellen dat de politiek zich eens duidelijk moet uitspreken dat moderne klimaatneutrale binnenvaart een belangrijke pijler is voor het goederenvervoer. ‘Maar daarvoor zijn zowel goede en betrouwbare waterwegen en kunstwerken als een sterke Wasser- und Schiffahrtverwaltung (WSV) nodig met gemotiveerd personeel’, aldus Staats. ‘En dan moeten die mensen efficiënt kunnen werken, niet gehinderd door plannings- en vergunningstrajecten die veel te lang duren.’

Modal shift-subsidie

Ook wordt nog eens benadrukt dat omvangrijke en zware transporten, zoals die voor de windindustrie, zoveel mogelijk over water moeten gaan. Minister Robert Habeck van Economische Zaken en Milieubescherming zei wat dat betreft in april jongstleden nog dat zijn ministerie daar voorstander van is. Maar de Bondsregering moet dit nog concretiseren.

Het BDB wil verder dat er in Duitsland een modal shift-subsidie komt voor containers die van de weg naar het water gaan, net zoals dat in Nederland en België bestaat.

Om zo snel mogelijk een emissievrije binnenvaartvloot op het water te hebben zou verder een grootschalig, door de Duitse regering gefinancierd vlootvernieuwingsprogramma moeten worden opgezet.

Volgens Staat wordt het de hoogste tijd dat de Bondsregering haar koers verlegt en dat ondersteunt met een imagocampagne en onderzoek naar de potentie van vervoer over water.

