SU|MO prestatie platform maakt ‘cardiogram’ van schepen

‘Wij maken als het ware een cardiogram door het leveren van accurate inzichten in diverse kritische prestaties in relatie tot de conditie waarin betreffende schepen opereren. Deze waardevolle inzichten zijn de basis voor continue optimalisatie vanuit het hart (de voortstuwing) naar alles wat in en op het schip bepalend is voor operationeel rendement’.

Met klantopdrachten op zak begonnen Peter Derks, Rob van der Stel en Martijn de Munnik twee jaar geleden met Fuel Essence. De missie van Fuel Essence is het stimuleren, versterken en ondersteunen van ‘sustainable motion’, ofwel de verduurzaming van de binnenvaart, short sea en offshore sector.

De Munnik komt uit de maritieme sector als ICT specialist en werkte onder meer bij Damen Shipyards, Van der Stel is gespecialiseerd in de mondiale olie- en gasindustrie en werkte voordien bij TNO. Derks was werkzaam in de mondiale automotive toeleverindustrie en investeert reeds jaren in verduurzamingstechnologie.

De filosofie van de drie is op basis van relevante en accurate data, met speciale software in combinatie met beproefde meet- en communicatieapparatuur, waardevolle inzichten verkrijgen over de historische, actuele en geprognotiseerde prestaties van o.a. schepen. Het betreft onder andere inzicht in kritische operationele prestaties zoals het motorvermogen in relatie tot brandstofverbruik, getransporteerde lading en gerelateerde emissies etc. Of het rendement van hermotoriseren, vernieuwen, reviseren en elektrificeren. Of de opbrengst van optimalisaties (straalbuizen, schroefaanpassingen), de energiewaarde van alternatieve brandstoffen en de prestatievergelijkingen van motoren en generatoren.

Historisch inzicht

Veelal geeft bestaande apparatuur enkel actuele informatie voor de schipper, zorgen administratieve handelingen voor ongewenste belasting en zijn processen en bevindingen niet altijd objectief inzichtelijk waardoor optimalisatie lastig is. Omdat gegevens in de regel niet worden opgeslagen, is historisch inzicht als basis voor geautomatiseerde analyses, statistieken en rapportages niet onmiddellijk beschikbaar voor de walorganisatie.

Met beproefde technologie en partnerschappelijke samenwerking is het volgens Derks aantoonbaar mogelijk om de binnenvaart en kustvaart snel, betaalbaar en zonder risico te ondersteunen bij het verbeteren van operationele prestaties voor het versterken van de concurrentiepositie, het verbeteren van operationeel rendement, verladers en andere klanten snel en efficiënt te voorzien van noodzakelijke informatie en het milieu te ontlasten.

Hiervoor is een continue aanvoer van betrouwbare data voorwaardelijk. Het merendeel van deze data is reeds aan boord beschikbaar. Het SU|MO platform ontsluit aanwezige data en verbindt met externe applicaties. Voor ontbrekende gegevens en datacommunicatie wordt speciale apparatuur aan boord geïnstalleerd.

‘Samengevat verwerken we data tot accurate informatie die als tabellen, statistieken, diagrammen en rapportages in dashboards worden aangeboden. Samen met onze klanten analyseren we informatie voor meer opbrengst met belasting van de organisatie en het milieu’, aldus Derks. ‘Data-gedreven optimalisatie en verduurzaming is met een terugverdientijd van veelal minder dan één jaar mogelijk ongeacht grootte, functie en leeftijd.’

Meer informatie: www.sustainablemotion.io