Fremantle Highway heeft Groningse Eemshaven verlaten

De Fremantle Highway is begonnen aan haar tocht naar Rotterdam. Onder begeleiding van Multratug 3, En Avant 25, Waterlines en Waterland verliet het uitgebrande schip de Groningse Eemshaven, waar het sinds 3 augustus lag.

De tocht vanuit haar ligplaats in de Julianahaven naar de havenmond vraagt om grote voorzichtigheid. Tegenover RTV Noord laat directeur Cas König van Groningen Seaports weten dat er andere eisen zijn gesteld aan dit schip dan bij ‘normale’ schepen. Zo moet het onder meer ‘daglicht zijn en rustig weer’.

In hetzelfde interview laat König weten dat hij liever had gehad dat de Eemshaven niet als vluchthaven was aangewezen. ‘Je haalt toch een heel grote onzekerheid binnen. Voor het eerst en ook nog eens onder grote tijdsdruk.’

Voor de Eemshaven zit het er nu op, maar voor de Fremantle Highway nog niet. Dat schip begint nu aan een sleeptocht die tot zaterdagmiddag duurt. Daarna worden gedurende vier of vijf maanden werkzaamheden en inspecties aan uitgevoerd. Dat gebeurt door Koole Contractors op de werf van Damen Shiprepair Rotterdam.

De tocht van de Fremantle Highway is te volgen op MarineTraffic.