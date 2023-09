Multraship en Muller Dordrecht gaan Fremantle Highway verslepen

Op MarineTraffic zijn beide slepers te zien in de Julianahaven. De Fremantle Highway ligt daar – volgens AIS-gegevens – niet, want tijdens de brand op volle zee zijn alle systemen uitgevallen. Het laatste signaal dateert van 26 juli 11:11 uur, een halve dag na het uitbreken van de brand. Wel is op de website een lege ruimte zichtbaar, waar de Fremantle Highway in past. Ook zijn er nog twee ‘fire fighting vessels’ bij het schip.

De Multratug 3 gaat fungeren als sleper aan de voorkant, terwijl de En Avant 25 aan de achterzijde van de Fremantle Highway is gepositioneerd.

Nieuwe sleper

De Multratug 3 is eigendom van Multraship. Het schip is 32,14 meter lang en 13,29 meter breed. De sleper heeft een paaltrek van 94,7 ton. De En Avant 25 is de nieuwste sleper van Muller Dordrecht. De En Avant 25 is 32,70 meter lang en 12,82 meter breed en heeft een paaltrek van 90 ton. Het schip is ruim een maand geleden gedoopt en gaat vanaf begin 2024 minimaal drie jaar aan de slag bij de aanleg van een tunnel tussen Denemarken en Duitsland.

Samen zullen de sleepboten het schip naar Damen Shiprepair in Rotterdam slepen. Daar wordt het zaterdag tegen het middaguur verwacht, afhankelijk van het weer. Koole Contractors gaat in een van de dokken van Damen aan de slag met de uitgebrande car carrier. Gedurende vier of vijf maanden worden er opruimwerkzaamheden verricht en verdere inspecties uitgevoerd.