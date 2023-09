Fremantle Highway naar Damen Shiprepair Rotterdam

De uitgebrande car carrier Fremantle Highway vertrekt donderdagmiddag naar Rotterdam. De verwachting is dat het schip zaterdag rond het middaguur aankomt bij Damen Shiprepair in de Botlek. Koole Contractors gaat vervolgens met het schip aan de slag.

Het schip verlaat rond 16:00 uur vandaag de Groningse Eemshaven en wordt naar Rotterdam gesleept. De aankomsttijd is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij Damen Shiprepair in de Botlek wordt het afgemeerd in Dok 5. Hier vinden verdere opruimwerkzaamheden en inspecties plaats. Die werkzaamheden zullen zo’n vier tot vijf maanden duren. Koole Contractors voert die werkzaamheden uit.

‘Wij zijn er trots op dat we in opdracht van Koole Contractors de Fremantle Highway kunnen accommoderen’, aldus Peter Altena, managing director van Damen Shiprepair Rotterdam. ‘Zij zullen alle werkzaamheden voor hun rekening nemen, maar het is een groot goed dat we in Nederland zelf nog ruimte hebben om dit soort projecten ongestoord en veilig voor mens, natuur en milieu uit te voeren.’

Ervaringsdeskundige Koole Contractors heeft ervaring met schepen die niet meer in de originele staat verkeren. Met een team van 30 mensen werd de 178 meter lange bulkcarrier OS-35 geborgen. Het schip, geladen met 40.000 ton betonijzer, kwam in de nacht van 29 op 30 augustus 2022 in aanvaring met de LNG-tanker Adam LNG en zonk. De klus begon met het lossen van de lading van 40.000 ton betonstaal dat, onbruikbaar geworden door de langdurige inwerking van  zeewater, werd afgevoerd naar Overdie Metals in Zaandam om tot schroot te worden verwerkt. Begin juli werden de twee delen van de OS 35 zelf op het dek van de half afzinkbare Fjord geplaatst. Daarna duurde het enkele weken voordat de lading stormvast was gesjord. Voor de terugreis stonden 10 dagen gepland, maar dat werd een week langer. Zomerstormen zorgden dat de sleepreis een paar keer enkele dagen moest worden onderbroken. Bij een van die gelegenheden werd van halverwege de Portugese westkust beschutting gezocht voor de Algarve, aan de zuidkust.