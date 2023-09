Fremantle Highway naar Rotterdamse haven

De Fremantle Highway wordt donderdagmiddag naar de haven van Rotterdam versleept. Het autoschip ligt sinds begin augustus in de Eemshaven, nadat het op zee zwaar beschadigd raakte door brand. Dat meldt RTV Noord woensdag .

In Rotterdam wordt het schip verder ontmanteld.

De bedoeling is dat om 15.00 uur het schip wordt weggesleept. Volgens de planning is het dan rond 16.00 de havenmonding uit. Dat bevestigt een woordvoerder van Groningen Seaports.

De brand

De brand op het vrachtschip brak in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli uit. Daarbij vielen een dode en meerdere gewonden. Aan boord waren in totaal 23 mensen, 22 van hen hadden de Indiase nationaliteit. Het schip vervoerde 3784 auto’s, waarvan bijna 500 elektrische en een fors aantal hybrides. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk.

Het schip werd uiteindelijk naar de Eemshaven gesleept. Daar zijn de auto’s van boord gehaald. Toen het schip leeg was, werd bekend dat het daar voor 14 oktober weg moest zijn.