Wagenborg licht duwboot Mittellandkanaal

De duwboot die vorige week woensdagmorgen zonk op het Mittellandkanaal bij Sehnde Haimar nadat het schip de damwand raakte, is maandagmiddag door Wagenborg sleepdiensten met een drijvende bok op een ponton gelegd.

Daarna kon een eerdere mislukte noodreparatie worden vervangen door het goed afdichten van het lek en de duwboot aansluitend weer in het water worden gelegd om haar reis met twee bakken containers te vervolgen.

Directeur Mark Mazereeuw van Wagenborg: ‘Het was even een kwestie van de stroppen goed om het ronde schip leggen maar toen kwam ze er ook vlot uit. Daarnaast moesten diverse ruimtes waaronder voorpiek en achterpiek nog worden leeggepompt.’

Eerdere poging

Afgelopen weekend werd al een poging gedaan om het gezonken schip drijvend te krijgen door leegpompen. Dat gebeurde met pompen van de duwboot Nicolaas van der Wees die toevallig langs voer. ‘Maar we konden pompen wat we wilden, het water liep er net zo hard weer in als wij het er uit pompten’, aldus manager watertransporten Rick Wansink van Van der Wees.

De doorvaart op het Mittellandkanaal is weer vrij, de afgelopen dagen gold eenrichtingsverkeer en een inhaalverbod. Bij de aanvaring met de damwand kwamen geen olie of andere schadelijke stoffen vrij.

