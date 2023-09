Lichten duwboot Mittellandkanaal mislukt

Een poging om de duwboot te lichten die woensdag 13 september zonk in het Mittellandkanaal bij Sehnde Haimar is mislukt.

De duwboot maakte water nadat ze hard in aanraking was gekomen met de damwand van de oever. De eigen pompen konden niet voorkomen dat de boot vervulde. Voor de berging trachtten duikers het gat in de romp te dichten, waarna een zware pomp van de toevallig passerende duwboot Nicolaas van der Wees werd ingezet. Maar al snel werd duidelijk dat het lek niet zo goed was afgedicht als gehoopt, want er was volgens een woordvoerder van Van der Wees: ‘Geen pompen aan. Het liep er vrijwel net zo snel weer in.’

Omdat de Nicolaas van der Wees andere verplichtingen had, is die dit weekend weer van de plek des onheils vertrokken. Een woordvoerder van het WSA liet weten dat begin deze week een nieuwe poging wordt gedaan. Voor de passage van het gezonken schip geldt eenrichtingsverkeer en een inhaalverbod. ‘s Nacht mag er niet worden gevaren.