Visser Henk Bais vindt nieuwe richting: ‘Ik proef de zee en voel mij vrij’

‘Ik ben blij weer op zee te zijn. Ik proef de zee en voel me weer vrij.’ De 29-jarige Henk Bais uit Den Helder houdt van de zee. Het kan ook bijna niet anders want vader, grootvader en overgrootvader hadden als visser dezelfde nauwe band met de zee.

‘Het enige verschil is dat zij visser waren in een tijd dat de Helderse vloot nog een behoorlijke omvang had en succesvol was. Ik maak al sinds mijn jeugd het tegenovergestelde mee: afbraak van de vloot.’

De vader en oom van Henk runden vorig jaar nog de HD-3, HD-4, HD-30 en de TX-43. Laatstgenoemde is verhuisd naar de familie Marijs, die de kotter binnenkort in de vaart brengt als ARM-24. De overige drie zijn gesaneerd en gesloopt. Henk: ‘Het is krankzinnig. Zo maak je deel uit van het familiebedrijf met vier kotters en zo ben je ridder te voet.’

Vertrouwd terrein

Als 20-jarige begon Bais als schipper op de Eurokotter HD-3. Tot 2020 voer hij met deze in Den Helder gebouwde kotter en stapte toen over op de boomkorkotter TX-43. Na de verkoop van deze bokker vroeg hij zich af wat zijn toekomst zou worden. Nu probeert hij de fijne kneepjes van het mesheftenvissen onder de knie te krijgen op de HA-36. ‘Dat is wel even iets anders, maar ik ben in elk geval op zee en vaak ook nog vanuit Den Helder. Bais woont overigens op Urk. Op de HA-36 schippert hij samen met Anton Kuipers uit Harlingen en Stefan Tijsen uit Wieringen.

Afwisseling

Als Anton of Stefan met verlof zijn doet de eigenaar van de HA-36, Meromar uit Harlingen, een beroep op Pelgrim van Lent (35) uit Woudsend. Hij is doorgaans werkzaam als stuurman-wtk in de koopvaardij. ‘Ik hou wel van afwisseling. Dit is toch een andere tak van sport.’

Van Lent zat begin dit jaar nog op een sleepboot van Koolen in Zaandam bij het binnenslepen van de zware-ladingponton met de wrakdelen van de bulkcarrier OS35 die op de rotsen van Gibraltar was gelopen. Daarna was hij recentelijk ook nog actief in de handkokkelvisserij met de HA-9 van Visserijbedrijf De Bock.

Primaire sector

Van Lent is het met Bais eens over de afbraak van de vissersvloot. ‘Het is droevig te zien hoe een kottervloot aftakelt en dan niet alleen door de Brexit, maar ook door regelgeving en de windparken. Ik zie de garnalenvloot in Harlingen worstelen met de stikstofmaatregelen. Milieuclubs willen de Waddenzee vrij hebben van elke vorm van visserij.’

Bais: ‘Ik hoop na de verkiezingen op een kentering in de beoordeling van de primaire sector. Het lijkt wel of de burger niet inziet hoe belangrijk de voedselvoorziening is voor ons en de burgers in Europa.’

