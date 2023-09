Lees hier de Schuttevaer Motorenspecial 2023

In de aanloop naar het Scheepsmotoren event 2023 op dinsdag 19 september bij Landvast in Alblasserdam, is de Schuttevaer Motorenspecial 2023 gepubliceerd. Hier een greep uit de verhalen:

Pon Power ziet vraag naar Stage V-motoren sterk groeien

Binnenvaartspecialist Ben Timmerman van Pon Power voorspelt een gouden toekomst voor de binnenvaart. De sector wordt gestimuleerd door de Europese Green Deal, die een groei van 25% ten opzichte van het wegvervoer voorschrijft.

Timmerman ziet echter ook uitdagingen voor de binnenvaart. Eenmanszaken en kleine bedrijven krijgen het steeds moeilijker door de schaalvergroting. Ook de beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen, zoals groene methanol en groene waterstof, is nog beperkt.

Pon Power ziet de vraag naar Stage V-motoren voor de binnenvaart sterk groeien. De Stage V-motoren voldoen aan de strengste emissienormen en zijn daardoor een belangrijke stap in de verduurzaming van de binnenvaart.

DAF Paccar-motoren steeds populairder in binnenvaart

Vink Diesel heeft de honderdste Euro 6/Stage V-gecertificeerde en gemariniseerde DAF Paccar in bedrijf gesteld. De motoren worden steeds populairder in de binnenvaart, vanwege hun efficiëntie, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.

De DAF Paccar-motoren hebben een veel lagere stikstofemissie dan andere Stage V-motoren. Ook zijn ze significant zuiniger dan CCR2-motoren. ‘De DAF Paccar-motor is een uitstekende keuze voor de binnenvaart’, zegt Sander Langenberg, directeur van Vink Diesel. ‘De motor is efficiënt, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Dit maakt het een goede investering voor de binnenvaartschipper.’ Lees het artikel hier.

ABC ziet toekomst voor verbrandingsmotoren

Motorenfabriek ABC in Gent ziet de toekomst voor de zware verbrandingsmotoren nog lang rooskleurig in. De vraag naar motoren is groot, zowel vanuit de maritieme sector, als uit de power-generation sector.

ABC levert niet alleen aan Europese klanten, maar ook aan bedrijven in Afrika, Azië en Amerika. ‘We zien een heel mooie toekomst voor onze motoren’, zegt marketingcoördinator Maxime De Cordier. ‘Wij maken geen gebruik van schaarse grondstoffen; de levensduur van de motoren is lang; de gebruiker kan veel onderhoud zelf doen; de kosten van aanschaf liggen lager dan van een brandstofcel en een op waterstof draaiende verbrandingsmotor heeft geen waterstof van hoge kwaliteit nodig.’ Lees het volledige artikel hier.

