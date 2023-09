Honderdste DAF Paccar staat in Waterboot 2 van Hatenboer Neptunus

Scheepsmotorenevent

Vink diesel stelde begin augustus de 100e Euro 6/Stage V-gecertificeerde en gemariniseerde DAF Paccar in bedrijf. ‘Hij staat in de Waterboot 2 van Hatenboer’, zegt directeur Sander Langenberg. ‘Qua verkoop zitten we al ver boven de 100, maar niet alle verkochte motoren zijn al ingebouwd.’