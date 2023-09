Scheepvaart moet omvaren door afsluiting Lorentzsluizen bij Kornwerderzand

Afsluiting

De Lorentzsluizen in de Afsluitdijk zijn van woensdagavond 21.00 uur tot donderdagochtend 07.00 uur volledig dicht voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de noordbrug van het Lorentzcomplex in Kornwerderzand, waardoor de vaarweg volledig is gestremd.