Schipper raakt gewond bij brand op binnenvaarttanker

De schipper van een Belgische binnenvaarttanker is dinsdagavond gewond geraakt bij een brand in de machinekamer van zijn schip. De brand ontstond op de Lek ter hoogte van het Zuid-Hollandse Bergambacht. De schipper heeft brandwonden opgelopen en rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er waren nog drie bemanningsleden aan boord, maar die bleven ongedeerd.

De brand ontstond rond 18:20 uur in de machinekamer in de 109,85 meter lange Poseidon. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Het schip vervoerde benzine. Maar volgens de woordvoerder is er geen gevaar geweest voor de lading. Inmiddels is de brand geblust en voert de brandweer nog een aantal controles uit.

Alexia langszij

Het lukte de brand onder controle te krijgen mede door de inzet van een andere Belgische binnenvaarttanker, de Alexia. Die kwam langszij om het stuurloze schip op haar plek te houden. Aan de andere kant kwamen de patrouilleboot van de Rijkswaterstaat en de blusboot van Dordrecht langszij om te blussen. Ook de pont van de veerverbinding Bergambacht-Streefkerk bood hulp. Aan boord van die veerpont stond een brandweerwagen die hielp bij de brandbestrijding.

Het vuur heeft voor schade in de machinekamer gezorgd. De tanker ligt inmiddels in de vluchthaven van Bergambacht. Onduidelijk is of het daar op eigen kracht heen is gevaren of moest worden gesleept.