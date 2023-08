Waterschade maakt Zr.Ms. De Zeven Provinciën onklaar

Water uit het blussysteem aan boord heeft de technische installaties van het fregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën beschadigd. Volgens Defensie is dat gebeurd terwijl de bemanning met zomerverlof was. Het fregat lag aan de steiger in Den Helder.

De waterschade kwam dinsdag aan het licht. Bij de Centrale Walbewaking in Den Helder kwam een automatische melding binnen dat delen van het luchtverdedigings- en commandofregat spanningsloos waren geraakt. Toen poolshoogte werd genomen aan boord, kwam de waterschade aan het licht. Over de oorzaak van de lekkage is nog geen duidelijkheid. De Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee doen onderzoek. Ook is nog niet bekend hoe lang het gaat duren om de schade te herstellen en wat de gevolgen voor het vaarprogramma zijn. Zr.Ms. De Zeven Provinciën oefent regelmatig in NAVO-verband.