Marine ontmantelt bom Tweede Wereldoorlog in vaarroute Rotterdam

De marine heeft dinsdagavond een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt die bij een pijpleiding lag in de Eurogeul. Dat is de belangrijkste vaarroute naar de Rotterdamse haven, aldus het ministerie van Defensie woensdag.

Om schade aan de pijpleiding te voorkomen, hebben marineduikers de bom eerst verplaatst. Daarna is het explosief door de bemanning van de Nederlandse mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen tot ontploffing gebracht.

In de Noordzee liggen naar schatting nog duizenden mijnen, bommen en munitieresten uit de oorlog. Die belandden soms met fatale afloop in visnetten, zoals het geval was bij een vissersschip uit Ouddorp in april 2005. Daardoor kwamen toen drie vissers om het leven. Sindsdien heeft de Koninklijke Marine in de Noordzee meer dan 1500 projectielen onschadelijk gemaakt.

Honderd explosieven

Met het onschadelijk maken van de bom in de Eurogeul noteert de Zr.Ms.Vlaardingen honderd geruimde explosieven sinds 2005. Nederland heeft vijf mijnenjagers, die samen met de marine van België samenwerken om de Noordzee, kustwateren en havenmondingen vrij te houden van explosieven.

