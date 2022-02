Bemanning BR-116 kon noodlot niet afwenden Facebook

GRIMSBY 08 februari 2022, 20:00

Het komt niet vaak voor dat onderzoekers van een scheepsongeval concluderen dat het incident domweg niet had kunnen worden voorkomen. Bij een recent onderzoek van de Britse maritieme onderzoeksraad MAIB is dat wel het geval. De raad laat aanbevelingen voor verbetering van de veiligheid daarom achterwege in haar rapport over de kwestie.