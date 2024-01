Boomkorkotter GO-26 vist torpedo op: ‘Rond deze tijd is het vaak bingo’

De boomkorkotter GO-26 heeft tijdens het vissen op tong en schol een torpedo in de netten gekregen. Na overleg met de Kustwacht is geadviseerd het explosief weer terug overboord te zetten. Het is niet voor het eerst dat de bemanning op een projectiel stuit.

Het in de netten aantreffen van niet ontplofte bommen, mijnen en torpedo’s is gelukkig geen dagelijkse kost, maar toch meldt reder Cor Lokker dat het rond deze tijd van het jaar bijna wekelijks voorkomt. Dat is geen pretje als je erachter komt dat het een bijzonder gevaarlijk explosief is.

Niet voor niks hebben de opvarenden van de boomkorkotter GO-26 op maandag 29 januari de opgeviste torpedo weer in zee laten zakken. Uiteraard na contact gehad te hebben met de Kustwacht en we de locatie hebben doorgegeven, zo laat Lokker weten. Zijn neef Arendjan is schipper op de GO-26, die de laatste weken op zo’n dikke 90 mijl west van IJmuiden op tong en schol vist. Cor Lokker, die in de schuur de netten en andere onderdelen op orde houdt, is er niet blij mee. ‘De jongens op zee hebben contact gehad met de Kustwacht en door foto’s door te sturen, is hen geadviseerd om het explosief zo voorzichtig mogelijk overboord te zetten. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren’, aldus Lokker.

Bijna wekelijks

Het bleek zo’n zelfde bom te zijn als die jaren geleden aan dek van de OD-1 voor veel leed zorgde. In 2020 hadden de GO-9 en de HD-42 ook te malen met opgeviste explosieven. De eigenaar van de toenmalige GO-9 vertelde dat het de zoveelste was in een jaar tijd. Reder Cor Lokker bevestigt ook dat de GO-26 bijna wekelijks een projectiel opvist. ‘Rond deze tijd is het vaak bingo. Veel slecht weer en wind uit het noorden en westen betekent dat de grond open komt te liggen.’ De Goereese visserman weet ook te melden dat de explosieven aan de Hollandse kant (Nederlands continentale plat) geruimd worden, maar dat Engeland er niets aan doet. ‘Alleen bij een grote NAVO-oefening worden er veel geruimd.’