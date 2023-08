[UPDATE] Binnenvaartschip zinkt bij Dendermonde, schipper vermist

Op de Boven-Zeeschelde bij Dendermonde is vanmorgen (maandag 7 augustus) een schip gezonken. Het zou gaan om een Nederlandse kempenaar die vaart voor een bedrijf uit Antwerpen. De schipper wordt vermist en was maandag aan het einde van de middag nog niet gevonden. Een drone en een politiehelikopter zijn ingezet om te zoeken naar het slachtoffer. De Vlaamse Waterweg heeft de stremming inmiddels verlengd tot dinsdagmorgen 10.00 uur.

Volgens een woordvoerder zou het gaan om het vrachtschip ‘Jogo 2’ van Jogo Logistics. Het schip is een zusterschip van het kraanschip ‘Jogo 1’ (zie foto). De schepen worden ingezet voor palletvervoer van bouwmaterialen. Peter Joos, de zaakvoerder van Jogo Logistics, was voorlopig niet bereikbaar, zo schrijft ons zusterblad Flows.

12 meter

Het schip was in de opvaart en geladen met stenen. Het was vanochtend uit Merksem vertrokken en was op weg naar het Belgische Menen. De schipper, een man uit het Waalse Charleroi, was als enige aan boord, denken de hulpdiensten. Een fietser zag het schip zinken en waarschuwde de hulpdiensten. Toen die arriveerden lag het vrachtschip al volledig onder water. De Schelde is daar zo een 12 meter diep, dus ook bij laag water zal het schip waarschijnlijk niet zichtbaar worden, aldus de krant Het Laatste Nieuws.

Speurhonden

‘Het gaat om een binnenschip van zo’n 50 meter lang, vertelt Patrick Feys van de politie tegen de VRT. ‘We zoeken samen met de brandweer naar de opvarenden. We weten niet wat er gebeurd is met de schipper of andere bemanningsleden. We hopen dat ze zich in veiligheid hebben kunnen brengen. We hebben ook speurhonden laten komen.’

Kraanschip

De Boven-Zeeschelde is sinds 10.50 uur gestremd. Volgens vaarwegbeheerder De Vlaamse Waterweg gaat de stremming tot zeker 16.00 uur duren. Deze is nu verlengd tot dinsdagmorgen 10.00 uur. Inmiddels is het Belgische kraanschip Noord-West van De Brand Equipment in Dendermonde op de lokatie aangekomen. De duikers ter plaatse kunnen nog niets doen omdat de stroming te plaatste te sterk is. Om 17.40 uur is het laagwater in Dendermonde.

