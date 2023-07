Consortium met Hebo bergt gezonken duwbak Laco 5 op Albertkanaal bij Lixhe

Berging

De bergingsoperatie van de duwbak Laco 5 is begonnen op het Albertkanaal in Lixhe. De 70-meterbak zonk vijf jaar geleden om onbekende reden op ongeveer een kilometer van het sluizencomplex. De duwbak was geladen met kalk, maar veroorzaakte geen hinder voor het scheepvaartverkeer.