Strafzaak gezonken zandschip Cardium buiten de rechter om afgedaan

Er is na vier jaar een einde gekomen aan de zaak rond het binnenvaartschip Cardium dat op de Westerschelde zonk en waarbij een Filipijnse stuurman verdronk. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in april een strafbeschikking opgelegd aan de schipper, met een werkstraf van 80 uur. En zo is de zaak buiten de rechter om afgedaan.

Schipper treft financiële regeling met nabestaanden

Er is veel onderzoek gedaan naar de scheepsramp op 9 maart 2019. Het was een zaterdag. Toen besloot de schipper uit Rilland van de met zand geladen Cardium de Westerschelde op te varen. Er stond windkracht 9 uit het zuidwesten, golven van meer dan een meter hoog en zonder luiken ging het om een open schip. De reis was begonnen in Rotterdam en dan zo via de sluizen van Hansweert, is de Cardium de Westerschelde opgevaren richting Vlissingen.

In de monding van de Sloehaven bij Vlissingen ging het mis. De Cardium vervulde snel en zonk. De schipper werd uit het water gehaald door een loodsboot. Hij was ontsnapt door een noodluik in de stuurhut. En vervolgens is hij met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Na behandeling kon hij later die dag naar huis. De Filipijnse stuurman werd vermist. De 110 meter lange Cardium lag op een diepte van 20 meter. Het stoffelijk overschot van de stuurman werd drie weken later tijdens de berging gevonden in het voorschip.

Procedures

Daarna bleef het drie jaar stil. In zoverre, er werd onderzoek gedaan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie. Uiteindelijk besloot het OM de zaak voor te leggen bij de rechtbank in Amsterdam. De schipper werd dood door schuld verweten. Er kwam een zittingsdatum, 8 september 2022.

Maar het is niet tot een zitting gekomen. De rechtbank vond dat een andere rechtbank de zaak moest behandelen en gaf het dossier terug aan het OM. Logischerwijs zou de zaak moeten worden behandeld door de rechtbank Zeeland West-Brabant, maar dat is er dus niet meer van gekomen. De tijd heeft een rol gespeeld bij het OM om het over een ander boeg te gooien. Immers, een rechter kijkt naar de redelijke termijn waarbinnen een zaak wordt behandeld.

Het OM laat in een verklaring weten dat bij het bepalen van de hoogte van de strafmaat rekening is gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en het feit dat het een oudere zaak betreft uit 2019. ‘Het OM denkt hiermee een passende straf te hebben opgelegd. De verdachte heeft met de nabestaanden van het overleden bemanningslid een financiële regeling getroffen.’

Valse getuigenis

Het dossier van de schipper ligt al vier jaar te groeien in de kast van advocate Ynke Ooijkaas van Boonk van Leeuwen Advocaten in Rotterdam. ‘Deze zaak heeft jaren als zwaard van Damocles boven het hoofd van mijn cliënt gehangen’, licht ze toe. De advocate is erg blij dat wordt gevraagd naar verhalen die in deze zaak de ronde deden. ‘Er is een valse getuigenis geweest. Het gaat om een man die eerder bij mijn cliënt aan boord was geweest. Hij heeft tegenover de politie verklaard dat mijn cliënt zijn familie bij de sluis van Hansweert van boord heeft laten gaan, voordat hij de Westerschelde op voer. En dat hij hierbij was. Hier is helemaal niets van waar. Gelukkig heeft de politie hierop doorgevraagd. Deze man had een enorme fantasie. Hij verklaarde bijvoorbeeld ook bij de begrafenis van de stuurman op de Filipijnen te zijn geweest. Een man met een enorme fantasie, maar wel zo dat dit heel schadelijk was voor mijn cliënt.’

Ooijkaas geeft aan dat een ‘ballonverhaal’ zo een eigen leven gaat leiden over de marifoon. ‘Het OM zal dit ook hebben meegewogen in de strafbeschikking.’

Nabestaanden

De schipper van de Cardium heeft volgens Ooijkaas samen met de verzekeraars veel energie gestoken om een bepaald bedrag bij de directe nabestaanden van het slachtoffer te krijgen. Om voor een correcte en zorgvuldige regeling te zorgen. ‘Het OM heeft, denk ik, bij de persoonlijke omstandigheden zeker gekeken naar het tijdsverloop in deze zaak, de onzekerheid en impact bij de cliënt. Hij is erg beziggeweest om iets te kunnen betekenen voor de nabestaanden. En hij is een ondernemer met een familie met drie kleine kinderen die zijn eigen schip heeft zien zinken. Hij is aan de dood ontsnapt.’

Het slachtoffer dat in de voorwoning van Cardium werd gevonden is de Filipijnse stuurman Ernesto ‘Earl’ Maquirato. Hij werd 43 jaar. En laat twee zoons en een weduwe achter.

