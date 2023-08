Havenmeester Eemshaven Van der Wal : ‘Er is een ramp voorkomen’

Rijkswaterstaat

Havenmeester Pieter van der Wal van Groningen Seaports is opgelucht dat het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway veilig de Eemshaven heeft bereikt. ‘Het geeft een voldaan gevoel. We hebben ervoor gezorgd dat de Waddenzee en de Waddeneilanden niet vervuild zijn geraakt en daar zijn we trots op’, zegt hij.