Westkolk Kreekraksluizen twee weken gestremd voor onderhoud

Rijkswaterstaat gaat onderhoud uitvoeren aan de haalkabels, veerbuffers en computersystemen van de Kreekraksluizen. De westkolk van de sluizen is in augustus en september twee keer ruim een week gestremd.

De haalkabels en veerbuffers van de Kreekraksluizen hebben het einde van hun levensduur bereikt en moeten worden vervangen volgens Rijkswaterstaat. De onderdelen bevinden zich in de heftorens en zijn belangrijk voor het openen van de sluisdeuren. Vanwege dit onderhoud is de westkolk van de sluizen in de volgende periodes gestremd:

maandag 28 augustus 05.00 uur tot en met woensdag 6 september 19.00 uur

maandag 25 september 05.00 uur tot en met dinsdag 3 oktober 19.00 uur

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen de wachttijden voor de Kreekraksluizen oplopen. Omvaren is volgens Rijkswaterstaat mogelijk via sluis Hansweert en de Krammersluizen. De haalkabels en veerbuffers van de oostkolk worden naar verwachting in augustus en september 2024 vervangen.

Computersystemen

Van 9 september 22.00 uur tot 10 september 06.00 uur worden de computersystemen van de Kreekraksluizen vervangen. Beide sluiskolken van de sluizen zijn dan gestremd. Omvaren is mogelijk via de vaarroute Krammer-Hansweert.

Rijkswaterstaat adviseert scheepvaart om rekening te houden met de stremmingen en indien mogelijk om te varen buiten de aangegeven periodes.

