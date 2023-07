Sleepboten houden Lez Alizés aan de kant tijdens storm Poly

Grote schepen in de Eemshaven werden tijdens zomerstorm Poly uit voorzorg aan de kant gehouden door sleepboten. Woensdag 5 juni werden er windstoten tot orkaankracht gemeten in Nederland. Poly raasde ook door de Eemshaven en al hoewel schepen zijn gebouwd om storm te kunnen doorstaan, vangen ze in de haven veel wind.

Met de grote, en vooral hoge, schepen die afgemeerd liggen in de Eemshaven is het met een harde wind altijd oppassen geblazen. De schepen vangen in de haven veel wind vanwege bijvoorbeeld de hoge opbouw of juist de hoogte van het schip zelf.

De grote schepen in de haven werden tijdens de storm dan ook bijgestaan door sleepboten, welke tegen de schepen aanduwde om zo eventueel losslaan te voorkomen. Bij het kraanschip Les Alizés lagen de sleepboten Watergeus en Gruno IV langszij. Het cruiseschip Silver Nova werd geholpen door de Waterstroom en de bulkcarrier Golden Brilliant door de sleepboot Waterlines.

De sleepboten zijn allen rond het middaguur langszij de schepen gaan liggen. Tussen tussen 17 en 18 uur zwakte de wind af en konden de sleepboten weer terugkeren naar de ligplaats.

Lees ook: