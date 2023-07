Bunkerschip Kairos ramt Amsterdamse kade in storm Poly

Averij

Het bunkerschip Kairos heeft op woensdagochtend 5 juli de kade van de Averijhaven in Velsen-Noord geramd tijdens de eerste zomerstorm van dit jaar. De Kairos wordt gebruikt om andere schepen van LNG te voorzien. Na het lossen van zijn lading in de Amerikahaven in Amsterdam was het schip onderweg naar de Noordzee toen het misging vlak na IJmuiden, iets na 06.00 uur in de ochtend.