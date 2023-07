Padmos bouwt bokker/twinrigger voor de familie Savels uit Knokke-Heist

Visserij

Machinefabriek Padmos is begonnen met de afbouw van de nieuwe boomkorkotter/twinrigger Z-53 Van Eyck voor Rederij Irina’s van de familie Savels uit Knokke-Heist. Het 38 meter lange casco is gebouwd door Casco- & Sectiebouw Rotterdam (CSR) in Rotterdam.