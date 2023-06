Vlaanderen vertelt het verhaal van 200 jaar Zuid-Willemsvaart

‘De route dompelt je onder in het verhaal van het kanaal en valt zowel te voet, met de fiets of met de boot te ontdekken. Je komt langs de mooiste plekjes en kunt genieten van boeiende verhalen en foto’s over de geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart’, zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De 122 kilometer lange Zuid-Willemsvaart werd in het begin van de 19e eeuw in vier jaar tijd met de hand gegraven. Het werd een korter en betrouwbaarder alternatief voor de vaak onbevaarbare Maas en verbindt Maastricht met ’s-Hertogenbosch. Peeters: ‘Het kanaal is tegenwoordig toegankelijk voor schepen tot 1500 ton. Jaarlijks wordt 1,6 miljoen ton via de Zuid-Willemsvaart verscheept. Zo worden 64.000 vrachtwagenritten vermeden. De binnenvaart is een belangrijke speler om de modal shift in Vlaanderen te realiseren. De meer dan 400 kilometer kleinere waterwegen in Vlaanderen spelen daar absoluut een belangrijke rol in.’

Promovideo Ontdekkingsroute Zuid-Willemsvaart from De Vlaamse Waterweg nv on Vimeo.

De ontdekkingsroute kent drie verschillende afstanden, de Willemsroute Zuid (28,7 km), Midden (28,6) en Noord (40 km). ‘Tijdens een fietstocht beleef je aan de hand van diverse weetjes en herkenningspunten het verleden en heden van dit kanaal.’

Ook een recreatieve rondvaart is mogelijk. Vanuit het Bassin in Maastricht kunnen toervaarders door Belgisch-Limburg naar Weert varen, om via de Maasplassen en het Julianakanaal terug te keren naar Maastricht (of andersom).

De ontdekkingsroute werd deze week gepresenteerd en is te downloaden via de FARO erfgoedapp.

Lees ook: