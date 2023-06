Zware Kees: duimpje van de zeeman

Al decennia kan ik mij eraan ergeren: op foto’s van zeelieden in diverse rederijbladen of bladen van zeeliedenbelangen, staat altijd tenminste één zeeman met de duim omhoog te grijnzen in de lens van de fotograaf. Of zelfs beide duimen. Of het nu gaat over verslechterde arbeidsomstandigheden of een reder die zeelieden zonder pardon een langere uitzendtermijn oplegt, steeds dat verrekte duimpje. Alsof die zeelui willen zeggen dat het allemaal wel meevalt.

Maar nu valt mijn oog op een artikel met foto van een Filipijnse brugbezetting. Filipijnen zijn kampioen duimpjes-omhoog-steken. Dat weet iedereen die weleens met deze vriendelijke zeelieden heeft gewerkt. Maar op deze foto geen opgestoken duimen. Een drietal zeelieden kijkt een beetje berustend. Eén, kennelijk de kapitein, staart in gedachten verzonken naar het radarscherm. De roerganger lijkt peinzend een vogel buiten te volgen, hij kijkt ietwat omhoog. Een ander bemanningslid, vuile overall aan en zijn helm nog op, lijkt het tweetal moed in te spreken.

Want het speelt al enige tijd, die onrust over de (vermeende) slechte kwaliteit van Filipijnse zeelui. De opleidingen zouden niet deugen, de kennis waarover deze zeelui beschikken zou onder de maat zijn. Vindt de Europese Unie. De discussie liep zó hoog op dat sprake was van uitsluiting van deze zeelieden op de Europese arbeidsmarkt. 50.000 Filipijnse zeelui zouden dan per direct hun baan verliezen.

Misschien dat de drie op de foto hier net iets over hebben gehoord. ‘Dat we dát niet wisten. We hebben onvoldoende opleiding, ons diploma deugt niet…’ De kapitein slaakt een diepe zucht. De roerganger kijkt hoe de zeemeeuw met een sierlijke boog voor de brugramen langs vliegt. ‘Dan nog maar liever minder gage, of een langere uitzendtermijn. Maar om ons nu allemaal te lozen…’, zegt hij, niet echt overtuigd.

‘Jongens’, roept de man in de vieze overall, ‘niet zo somber, de reders kúnnen niet zonder ons. Wanneer de EU-bestuurders ons eruit gooien ligt de hele wereldhandel stil.’ Hij weet de neiging om beide duimen triomfantelijk omhoog te steken maar net te onderdrukken.

De vieze overall heeft een punt, want heeft algemeen secretaris Cotton van de ITF immers niet gezegd: ‘We riskeren 50.000 van ’s werelds beste vaklui aan boord van Europese schepen te verliezen.’

’s Werelds beste vaklui! En hij gaat verder: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we toewerken naar een situatie waarin een Filipijns certificaat staat voor topkwaliteit en wereldklasse.’

En – verrassing – op het nippertje erkent de EU tóch de Filipijnse certificaten als ‘van voldoende kwaliteit’ (na wat toezeggingen van de Filipijnse president).

Zonder mij over de kwaliteit van (een aantal) buitenlandse zeelui te willen uitspreken is één ding zeker: de duimen kunnen weer de lucht in!

