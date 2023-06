Aan de Reis: wereldwijde olieprijzen blijven dalen

De Opec heeft 4 juni besloten tot een aanzienlijke daling van de olieproductie, een van de grootste van de afgelopen jaren. Vanaf juli zal de productie met circa een miljoen vaten per dag worden verminderd. Ondanks deze aankondiging, daalden de olieprijzen voor de tweede opeenvolgende week. Brent crude sloot de week af met een daling van 1,17% en werd verhandeld tegen $ 74,79 per vat, terwijl WTI (West Texas Intermediate) 1,6% lager eindigde op $ 70,17 per vat.

De poging van met name Saoedi-Arabië om de olieprijzen op te drijven met productiebeperkingen werd dus vrijwel direct tenietgedaan. Tegenvallende economische cijfers uit China wezen op een verminderde vraag naar olie uit dat land. Bovendien wordt in de markt gesproken over een mogelijke terugkeer van Iraanse crude olie op de wereldmarkt, wat de prijzen verder onder druk zette. Dit werd nog versterkt door een stijging van de Amerikaanse olievoorraden.

ARA en Rijn

De vrachttarieven in het ARA-gebied vertoonden afgelopen week weinig verandering. Afgezien van enkele kleine schommelingen op doordeweekse dagen, is de markt al geruime tijd stabiel. Ondanks een rustige start van de maand is de vraag naar transport en producten volledig teruggekeerd. De meeste schepen en schippers hebben een drukke agenda. Zelfs de grotere schepen hebben, in tegenstelling tot vorige week, weer meer aanvragen voor transport ontvangen. De vertragingen in het gebied zijn ook weer toegenomen en beperken momenteel de beschikbare scheepscapaciteit, wat de vrachttarieven ondersteunt.

Veel handelaren in het gebied keken eind vorige week uit naar de ICE gasolie expiratie op maandag 12 juni. Historisch gezien valt die in juni meestal enigszins tegen. Desondanks kan de markt deze week voldoende ondersteuning verwachten, omdat de vraag naar producten en transport op dit moment de beschikbare scheepscapaciteit overtreft.

De vrachttarieven op de Beneden-Rijn zijn gedurende de week nagenoeg onveranderd gebleven. Daarentegen vertonen de vrachttarieven voor de Boven-Rijn en Bazel een stijgende trend. De lage waterstanden beperken de hoeveelheid lading die stroomopwaarts kan worden vervoerd. En de aanhoudende vertragingen in de ARA beperken de vrije scheepscapaciteit voor product-import naar verschillende Boven-Rijnbestemmingen.

Terwijl we in de ARA een stijgende vraag naar transport en producten zagen, is dit in het Rijngebied anders. De vraag naar producten en transport blijft erg matig tot zeer zwak, waardoor de meeste marktspelers hun schepen voornamelijk bezighouden met contractuele verplichtingen. Desondanks blijven de beperkte beschikbare scheepscapaciteit en de lage waterstanden de vrachttarieven ondersteunen. Het lijkt erop dat deze trend zich ook volgende week zal voortzetten.

Mede mogelijk gemaakt door Inland Barging. Uw specialist in vrachttarieven voor de binnenvaart. Geschreven door Emiel de Barbanson

Weekgemiddeldes ARA vrachttarieven

Prijs per euro/ton

Range: 2000-6000 ton Weekgemiddelde Laagste prijs van de week Hoogste prijs van de week Vletwerk € 4,10 € 4,00 € 4,50 Rotterdam-Antwerpen/Amsterdam € 5,09 € 5,00 € 5,35 Antwerpen-Amsterdam € 6,10 € 6,00 € 6,40 Vlissingen-Antwerpen € 5,35 € 5,30 € 5,60 Vlissingen-Rotterdam € 5,98 € 5,70 € 6,18 Vlissingen-Amsterdam € 7,05 € 7,00 € 7,18 Gent-Vlissingen € 5,49 € 5,40 € 5,60 Gent-Antwerpen € 5,90 € 5,95 € 6,25 Gent-Rotterdam € 6,37 € 6,25 € 6,50 Gent-Amsterdam € 7,25 € 7,20 € 7,40

Weekgemiddeldes Rijn vrachttarieven

Prijs per euro/ton

range: 0-3000 ton Weekgemiddelde Weekgemiddelde gasolie Weekgemiddelde benzine Duisburg € 10,00 € 9,50 € 10,50 Dortmund* € 14,50 € 14,50 – Keulen € 13,50 € 13,00 € 14,00 Koblenz* € 16,00 € 16,00 – Frankfurt* € 21,00 € 21,00 – Mannheim € 21,50 € 21,00 € 22,00 Karlsruhe € 24,50 € 24,00 € 25,00 Straatsburg € 27,00 € 26,50 € 27,50 Bazel EUR € 32,96 € 32,46 € 33,46 Bazel CHF 32,00 CHF 31,50 CHF 32,50 CHF

Lees ook: