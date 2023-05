Aan de Reis: olieprijzen opnieuw hoger

Marktinzicht

Zowel Brent- als WTI-olie is voor de tweede opeenvolgende week duurder geworden. Brent steeg op weekbasis met 1,7% tot $ 76,95 per vat, terwijl WTI met 1,6% steeg en de week afsloot op $ 72,67 per vat. Ondanks deze positieve trend, daalden de prijzen op donderdag met meer dan $ 2 per vat.