Aan de Reis: productieverlaging Opec+ lijkt onvermijdelijk

Marktinzicht

De olieprijzen zijn voor het eerst in drie weken even gedaald. Brent crude eindigde op $ 76,13 per vat en WTI op $ 71,74. Maar vrijdag 2 juni liepen de prijzen alweer op als gevolg van een nieuwe overeenkomst in het Amerikaanse Congres over het schuldenplafond. Die nam de zorgen over een mogelijke recessie in het land tijdelijk weg. Dit nieuws leidde vrijwel meteen voor veel interesse in futures-contracten op de beurs, waarbij Brent het hoogste niveau bereikte sinds juli 2021 en WTI sinds maart 2022.