Kotug legt terecht beslag op sleepboot Menyoli II van Fako

In een geschil over niet betaalde huur voor twee sleepboten heeft Kotug beslag gelegd op een andere sleepboot van Fako, de hurende partij. Via de rechter probeerde Fako van dit beslag van ruim drie miljoen euro af te komen, maar die vindt dat Kotug in zijn recht staat.

Kotug verhuurde van januari 2016 tot en met juli 2018 de sleepboot RT Margot aan Fako in Kameroen, en van februari 2017 tot en met juli 2018 ook de RT Zoë. Met ingang van augustus 2018 werden de twee sleepboten verhuurd aan een zusterbedrijf van Fako. Een jaar later sloten de bedrijven een zogenoemde ‘settlement agreement’. Daarin erkende Fako dat voor de huur van de twee schepen nog 4,6 miljoen euro verschuldigd was. In de overeenkomst werd ook een betalingsregeling afgesproken.

Beslaglegging in IJmuiden

Drie jaar later probeerde Kotug via diverse arbitrageprocedures om de achterstallige huur, vermeerderd met rente en kosten, op Fako te verhalen. In totaal wilde Kotug van Fako en zusterbedrijf Cape Limboh iets meer dan negen miljoen euro hebben. Toen Fako begin dit jaar eigenaar werd van de sleepboot Menyoli II, legde Kotug voor ruim 3,1 miljoen euro beslag op de Menyoli II, die op dat moment in IJmuiden lag.

Voorschot van een miljoen

Via een kort geding probeerde Fako dit beslag te laten heffen. Het beslag zou onterecht op dit schip zijn gelegd en bovendien stelde Fako dat er niets meer te vorderen valt. Kotug wilde met het beslag juist bereiken dat er een miljoen euro wordt betaald (of een ander redelijk bedrag in de ogen van de rechter) als voorschot op wat de arbiters van de London Maritime Arbitrators Association zullen toewijzen.

De rechter oordeelt dat de beslaglegging is toegestaan. Ook het verweer dat de vordering niet verhaalbaar zou zijn op de Menyoli II veegt de rechter van tafel. Fako heeft zijn beweringen niet kunnen onderbouwen. Ook voor het verweer dat het gevorderde bedrag van 4,6 miljoen euro veel te hoog zou zijn, heeft de rechter geen bewijs gezien.

Het beslag op de Menyoli II mag dus van kracht blijven. Het gewenste voorschot van een miljoen euro krijgt Kotug echter niet. De Menyoli II is volgens alle betrokkenen veel meer waard dan die miljoen. Ook met het oog op waardevermindering en andere crediteuren, biedt die waarde Kotug de ruimte om het oordeel van de arbiters af te wachten, aldus de rechter.

Lees ook: